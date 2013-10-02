На Фестивале СМИ православных рассмотрели проблемы церковных СМИ в современном медиапространстве

1 октября, во второй день работы Фестиваля СМИ православных главный редактор « Сегодня.ua » Светлана Панюшкина и заместитель главного редактора ИА «Вести» Галина Коваленко провели мастер-класс «Создание редакционной сети СМИ».

Создание "мощной" редакционной сети СМИ - актуальный вопрос для церковных СМИ, задача которых просвещать и проповедовать широкой аудитории на своих страницах слово Божие. Об этом, подводя итог мастер - класса, напомнили глава СИПО УПЦ протоиерей Георгий Коваленко и заместитель главного редактора популярного православного журнала "Фома в Украине" протодиакон Александр Карпенко.

В круглом столе «Будущее церковных СМИ: форматы и тенденции» приняли участие председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда, председатель Синодального информационно - просветительского отдела УПЦ прот. Георгий Коваленко, ответственный редактор «Журнала Московской Патриархии» Сергей Чапнин и председатель Синодального молодежного отдела епископ Обуховский Иона. Перед началом круглого стола было произнесено приветствие участникам Фестиваля от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

"Современным СМИ очень не хватает изображения того, каким человек может стать. И в зависимости от этого таким будет наше общество. Журналисты православных СМИ должны писать не только о нашем наследии, но прежде всего отвечать на действительно волнующие современного человека вопрос", - отметил в своем докладе председатель синодального Информационного отдела РПЦ Владимир Легойда.

В ходе круглого стола "Будущее церковных СМИ: форматы и тенденции" выступил ответственный редактор «Журнала Московской Патриархии» протоиерей Сергий Чапнин. В своем докладе он отметил необходимость поддержки мира внутри Православной Церкви.

Протоиерей Георгий Коваленко во время дискуссии отметил: "В Украине действительно смогут выжить только общецерковных газеты с региональными вкладками. Что касается сайтов, то важно задумываться о создании мобильных версий приложений для iPhone и т.д. Главное - не отступать от сути нашей веры. Иногда о чем-то нужно промолчать, не на все нужно реагировать, в этом нет ничего страшного" ​.

Вторая половина дня началась круглым столом «Религиозная тематика в СМИ. Конфессии в медиапространстве», в котором приняли участие председатель Госкомнацрелигий (2009-2010 г.г.) Юрий Решетников, профессор Института журналистики КНУ им.Т. Шевченко Алла Бойко, профессор, завотделом истории религии и практического религиоведения отделения религиоведения института философии им. Г. Сковороды НАН Украины Людмила Филипович, исполнительный директор Института религиозной свободы и религиозный эксперт Виктор Еленский.

Главным событием дня стал круглый стол «Какой должна быть система подготовки священнослужителей к сотрудничеству с современными медиа и реализации церковных медиапроектов». Круглый стол открыл доклад Управляющего делами УПЦ, ректора КДАиС митрополита Бориспольского и Броварского Антония. К разговору также присоединились профессор Института журналистики Алла Бойко, первый проректор КДАиС прот. Сергей Ющик, интернет -маркетолог, эксперт в области управления репутацией ( SERM ), сертифицированный специалист Google AdWords в Украине Борис Тизенгаузен, проректор КДАиС по научной работе Владимир Бурега.

Завершился день мастер-классом «Ожидание светских СМИ от церковных пресс-служб», который провели корреспондент ICTV Дарка Олифер, шеф-редактор «5 канала» Владимир Мжельский и главный редактор газеты «Сегодня» Ольга Гук.

По материалам orthodox.org.ua и ortodox.donbass.com