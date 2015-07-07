Сегодня Рождество святого пророка Иоанна Крестителя

7 июля (24 июня) Восточные церкви празднует Рождество Иоанна Крестителя. Память об Иоанне Крестителе или Иоанне Предтече занимает в восточной литургийной традиции особенное место.

Среди других святых Иоанн Креститель наиболее почитаемый – в течение церковного года в его честь празднуется шесть дат. Среди них – праздник Зачатия, Рождества, Усекновение главы, Первое и Второе обретение его главы, Третье обретение главы и Собор Иоанна Крестителя. Рождество Иоанна Крестителя – самый большой праздник в его честь.

Иоанн Предтеча был посланцем Бога, чтобы известить людям о приходе и живом присутствии Мессии на земле. Он указывает на Спасителя и крестит Его в реке Иордан. Этот святой учил, проповедовал, крестил, разоблачал грехи, отстаивал справедливость. Его жизнь – это непрерывная жертва. За Христа и христову науку святой доблестно принимает мученическую смерть. По приказу Ирода Антипы был казнён через отсечение головы.

Праздник Рождества Иоанна Крестителя известен с четвертого века. Проповеди на этот праздник находим у святых Иоанна Золотоустого, Амвросия и Августина. Рождество святого Иоанна Крестителя совпало с праздником Ивана Купала, который отмечали в дохристианские времена. В разные времена Церковь пыталась побороть языческие традиции в праздновании Рождества Иоанна Крестителя, однако эта попытка была не совсем удачной. Немало христианских праздников сумели соединить в себе христианские и языческие традиции.

В честь Иоанна Крестителя освящено много святынь, события из жизни святого также представлены в иконописи.

РИСУ