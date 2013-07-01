Православные отмечают начало Петрова поста. Он продлится до 12 июля — дня памяти святых апостолов Петра и Павла.

Основная цель поста заключается в подготовке к торжествам во имя двух первоверховных апостолов.

Петров пост всегда начинается в понедельник через неделю после праздника Святой Троицы, дата которого, в свою очередь, зависит от даты празднования Воскресения Христова (Пасхи), поэтому продолжительность поста год от года варьируется. В этом году поститься верующим придется недолго — чуть больше 10 дней.

Петров пост считается нестрогим — постящимся разрешается есть рыбу во все дни, за исключением среды и пятницы.

Петр и Павел более других апостолов потрудились в проповеди христианства среди иудеев и язычников, поэтому Церковь называет их «первоверховными».

Иисус Христос призвал рыбака Симона (Петра) с братом Андреем в ученики. Симон стал самым ревностным последователем Иисуса и за свою крепкую веру в то, что Иисус есть Христос, Сын Божий, получил от него имя «Петр», что в переводе с греческого означает «камень». Как повествует Евангелие от Матфея, Спаситель обещал основать на этом камне Свою Церковь. Петр первым начал проповедовать в Иерусалиме о воскресшем Христе и много пострадал за веру.

Павел же прежде носил имя Савл и был жестоким гонителем христиан. Он даже участвовал в убийстве первого христианского мученика архидиакона Стефана, однако был чудесным образом обращен к вере Самим Богом.

В 67 году в Риме во время жестоких гонений на христиан со стороны императора Нерона апостол Петр был распят вниз головой на кресте, а апостол Павел — обезглавлен мечом.

Правмир