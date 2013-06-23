Сегодня православные и греко-католики празднуют Сошествие Святого Духа на апостолов

Сегодня, 23 июня православные и греко-католики празднуют Сошествие Святого Духа на апостолов, сообщает ТСН.

Праздник установлен согласно рассказу книги Деяний апостолов о схождении особого дара на учеников Иисуса Христа на 50-й день после его воскресения и 10-й - после вознесения на небо.

Троицей этот праздник в народе называют потому, что после ветхозаветного откровения Бога-Отца и прихода в мир Бога-Сына, в истории спасения начался этап действия Бога-Духа.

Богословы называют этот праздник "днем рождения Церкви", ведь считается, что именно Святой Дух объединяет людей в общину и обеспечивает ее сакраментальную жизнь. Именно от сошествия Святого Духа на апостолов начинается история создания Церкви, от которой ведут свое происхождение все современные христианские общины на планете.

Храмы в этот день принято украшать свежескошенной травой и ветками деревьев. Отсюда происходит еще одно название праздника - "зеленый". Этот день символизирует начало лета, прославление процветающей природы, а также свежесть и полноту творения. Христиане несут домой из церквей праздничные букеты, чтобы украсить ими свои дома.

Троица издавна является одним из наиболее любимых праздников украинского народа. С ним связано немало традиций, примет и верований. Он является одним из трех главных церковных праздников года, которые на государственном уровне объявляются выходными днями.