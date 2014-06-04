Сегодня день памяти мученика Василиска (ІV век)
Я постоянно приношу Богу
жертву хвалы и благодарности.
Мученик Василиск
Мученик за Христа. Святой Василиск пострадал за исповедание веры в Спасителя в начале четвертого века, в годы гонений императора Максимиана Галерия.
Он был племянником мученика Феодора Тирона. После смерти своего дяди он вместе с братьями святого Феодора – Евтропием и Клеоником – находился в тюрьме. Там исповедники обратили в веру Христову немало язычников.
За это братьев Евтропия и Клеоника распяли на кресте, а Василиска отправили в город Команы. Благодаря состраданию охранников праведник на время вышел на волю и своими чудесами обратил в веру немало язычников.
В очередной раз отказавшись принести жертву идолам, Василиск принял мученическую смерть.