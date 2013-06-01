1 июня день памяти благоверного князя Димитрия Донского (XIV век
04:33, 01 июня 2013Праздники
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Жизнь посвятил освобождению Руси
Благоверный князь Московский Димитрий Донской всю свою жизнь посвятил делу объединения русских земель и освобождению Руси от татаро-монгольського ига.
Христианское благочестие сочеталось в князе с талантом государственного деятеля. Собирая силы для решающей битвы с ханом Мамаем, Димитрий попросил благословения у преподобного Сергия Радонежского.
Старец вдохновил князя, направив ему в помощь монахов-схимников Александра (Пересвета) и Андрея (Ослябю)
За победу на Куликовом поле между реками Дон и Непрядва в праздник Рождества Богородицы князя Димитрия стали называть Донским.
В этот день в 1389 году праведник скончался и был похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля.
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