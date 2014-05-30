30 мая - день памяти апостола Андроника и святой Юнии (I век)

Приветствуйте Андроника и Юнию,

сродников моих и узников со мною,

прославившихся между Апостолами

и прежде меня еще уверовавших во Христа.

Послание апостола Павла (Рим 16.7)

Святой Андроник и его помощница в апостольских трудах святая Юния жили в первом веке. Они были родственниками апостола Павла.

Андроник был епископом Паннонии. Вместе с Юнией он проповедовал Евангелие и в других землях, далеко за пределами своей епархии. Многие языческие капища прекратили тогда свое существование, а вместо них появлялись христианские храмы.

Из службы в честь Андроника и Юнии известно, что они мученически пострадали за Имя Христово.

В 5-ом веке при императорах Аркадии и Гонории нетленные мощи праведников нашли на окраине Константинополя. Впоследствии на месте обретения святых мощей был построен величественный храм.

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