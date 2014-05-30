30 мая - день памяти апостола Андроника и святой Юнии (I век)
Приветствуйте Андроника и Юнию,
сродников моих и узников со мною,
прославившихся между Апостолами
и прежде меня еще уверовавших во Христа.
Послание апостола Павла (Рим 16.7)
Святой Андроник и его помощница в апостольских трудах святая Юния жили в первом веке. Они были родственниками апостола Павла.
Андроник был епископом Паннонии. Вместе с Юнией он проповедовал Евангелие и в других землях, далеко за пределами своей епархии. Многие языческие капища прекратили тогда свое существование, а вместо них появлялись христианские храмы.
Из службы в честь Андроника и Юнии известно, что они мученически пострадали за Имя Христово.
В 5-ом веке при императорах Аркадии и Гонории нетленные мощи праведников нашли на окраине Константинополя. Впоследствии на месте обретения святых мощей был построен величественный храм.