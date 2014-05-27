27 мая - день памяти мученика Исидора (ІІІ век)

Воин Римской империи и Христов воин. В средине 3-го века эти понятия были несовместимы.

Это осознавал святой мученик Исидор, состоявший на воинской службе у императора Декия. Когда же вышел указ, требующий от всех военнослужащих принесения жертвы языческим идолам, Исидор сознался, что он христианин.

Праведника схватили и подвергли истязаниям. Укрепленный силой Божьей, святой во всеуслышание воспевал Христа, а после вынесения смертного приговора сказал:

«Прославляю Тебя, мой Владика, что Ты по милости Своей принимаешь меня в Свои Небесные обители».

Скончался мученик в 251-ом году. Мощи страдальца находились на его родине – на острове Хиос. Впоследствии их перенесли в Константинополь, в храм святой Ирины.

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