25 мая - день памяти святителя Епифания, епископа Кипрского

Уста праведника изрекают премудрость,

и язык его произносит правду.

Псалтырь (36,30)

Однажды на улице он увидел, как монах отдал свою одежду нищему. Удивленный таким проявлением милосердия, святой Епифаний попросил инока наставить его в христианской вере.

Приняв крещение, он поселился в египетской пустыне и стал жить, как великие подвижники. Однажды праведника захватили в плен разбойники. Своим словом Епифаний наставил их на путь покаяния. Когда же его отпустили на волю, один из разбойников последовал за ним и принял крещение.

На 60-ом году жизни мудрого подвижника избрали епископом на одну из Кипрских кафедр. 36 лет святитель руководил своей паствой и скончался в начале 5-го века.

На седьмом Вселенском соборе святого Епифания назвали отцом и учителем Вселенской Церкви.

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