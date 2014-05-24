24 мая - день памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия

Слава вам, братья, славян просветители,

Церкви Славянской святые отцы!

Гимн святым Кириллу и Мефодию

«Во всю землю изыде вещание их, и в концы вселенныя глаголы их». Эти слова, сказанные псалмопевцем Давидом за 10 веков до Рождества Христова, и сегодня звучат в православных храмах.

24-го мая Православная Церковь прославляет двух проповедников Слова Божьего среди славянских народов – равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.

Имея хорошее образование и богатый духовный опыт, они обратились со словами евангельской проповеди к народам Северного Причерноморья.

Главная заслуга братьев-просветителей – создание ими славянской азбуки и перевод Священного Писания, богослужебных книг и произведений святых отцов на язык, доступный для понимания многим славянским народам.

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