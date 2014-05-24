24 мая - день памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия
Слава вам, братья, славян просветители,
Церкви Славянской святые отцы!
Гимн святым Кириллу и Мефодию
«Во всю землю изыде вещание их, и в концы вселенныя глаголы их». Эти слова, сказанные псалмопевцем Давидом за 10 веков до Рождества Христова, и сегодня звучат в православных храмах.
24-го мая Православная Церковь прославляет двух проповедников Слова Божьего среди славянских народов – равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
Имея хорошее образование и богатый духовный опыт, они обратились со словами евангельской проповеди к народам Северного Причерноморья.
Главная заслуга братьев-просветителей – создание ими славянской азбуки и перевод Священного Писания, богослужебных книг и произведений святых отцов на язык, доступный для понимания многим славянским народам.