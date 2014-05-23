23 мая день памяти апостола Симона Зилота (Кананита) (І век)
Симон Зилот был одним из 12-ти апостолов Христовых. По преданию, первое чудо, сотворённое Спасителем, – превращение воды в вино в Кане Галиллейской – произошло именно в его доме.
Удивленный Симон всем сердцем уверовал в Господа как обетованного Мессию и пошёл за Ним, оставив имущество и родственников. За это его стали называть «кананитом», или "зилотом", – то есть «ревнителем» – в переводе с еврейского и греческого.
Этот апостол проповедовал Слово Божье в Иудеи, Египте, Ливии, Киринее.
Как и многие другие ученики Христовы, он принял мученическую смерть от рук язычников. Это произошло в Абхазии.
В 19-ом веке на месте подвигов апостола, близ Иверской горы, воздвигнут Новоафонский монастырь Симона Кананита.