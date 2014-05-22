22 мая день памяти пророка Исаии
Он был уязвлен за грехи наши
и мучим за беззакония наши.
Наказание мира нашего на Нем,
и ранами Его мы исцелились.
Книга пророка Исаии (53,5)
Один из четырех великих пророков – святой Исаия – жил за 700 лет до Рождества Христова.
На пророческое служение он был призван Богом во время правления в Иудеи царя Озии. За ясность пророчеств о рождении, жизни и особенно страдании и воскрешении Иисуса Христа из мертвых Исаию называют еще «ветхозаветным евангелистом».
Служение пророка продолжалось более шестидесяти лет и охватило периоды правления четырех иудейских царей. Свою жизнь он закончил мученической смертью: по приказу царя Манассии святого пророка перепилили деревянной пилой.
Впоследствии при императоре Феодосии Втором останки Исаии были перенесены в Константинополь. Ныне часть мощей пророка хранится на Афоне в Хилендарском монастыре.