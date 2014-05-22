22 мая день памяти пророка Исаии

Он был уязвлен за грехи наши

и мучим за беззакония наши.

Наказание мира нашего на Нем,

и ранами Его мы исцелились.

Книга пророка Исаии (53,5)

Один из четырех великих пророков – святой Исаия – жил за 700 лет до Рождества Христова.

На пророческое служение он был призван Богом во время правления в Иудеи царя Озии. За ясность пророчеств о рождении, жизни и особенно страдании и воскрешении Иисуса Христа из мертвых Исаию называют еще «ветхозаветным евангелистом».

Служение пророка продолжалось более шестидесяти лет и охватило периоды правления четырех иудейских царей. Свою жизнь он закончил мученической смертью: по приказу царя Манассии святого пророка перепилили деревянной пилой.

Впоследствии при императоре Феодосии Втором останки Исаии были перенесены в Константинополь. Ныне часть мощей пророка хранится на Афоне в Хилендарском монастыре.

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