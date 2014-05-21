21 мая день памяти апостола Иоанна Богослова (І–ІІ век)

Ибо так возлюбил Бог мир,

что отдал Сына Своего Единородного,

дабы всякий верующий в Него, не погиб,

но имел жизнь вечную.

Евангелие от Иоанна (3,16)

Среди 12-ти апостолов Христовых он известен как любимый ученик Господа. Апостолу Иоанну Богослову принадлежит особое место среди избранных учеников Спасителя.

Ведь он был свидетелем воскрешения дочери Яира и Преображения Господня на Фаворе. Он был рядом с Христом во время Тайной Вечери. Святой Иоанн следовал за Спасителем и когда Его, связанного, вели с Гефсиманского сада на суд к первосвященникам Анне и Каиафе.

Апостол Иоанн Богослов по христианской традиции считается автором Евангелия от Иоанна, Книги Откровения и трёх посланий, вошедших в Новый Завет.

За исповедание христианской веры Иоанна приговорили к смерти, но яд, который дали святому, не причинил ему вреда.

На иконах апостола изображают с орлом, символизирующим высокий полет богословской мысли святого.

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