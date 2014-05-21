21 мая день памяти апостола Иоанна Богослова (І–ІІ век)
Ибо так возлюбил Бог мир,
что отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную.
Евангелие от Иоанна (3,16)
Среди 12-ти апостолов Христовых он известен как любимый ученик Господа. Апостолу Иоанну Богослову принадлежит особое место среди избранных учеников Спасителя.
Ведь он был свидетелем воскрешения дочери Яира и Преображения Господня на Фаворе. Он был рядом с Христом во время Тайной Вечери. Святой Иоанн следовал за Спасителем и когда Его, связанного, вели с Гефсиманского сада на суд к первосвященникам Анне и Каиафе.
Апостол Иоанн Богослов по христианской традиции считается автором Евангелия от Иоанна, Книги Откровения и трёх посланий, вошедших в Новый Завет.
За исповедание христианской веры Иоанна приговорили к смерти, но яд, который дали святому, не причинил ему вреда.
На иконах апостола изображают с орлом, символизирующим высокий полет богословской мысли святого.