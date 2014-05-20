20 мая день памяти преподобного Нила Сорского (XVI век)

Почва монашеских подвигов -

не плоть, а мысль и сердце.

Преподобный Нил Сорский

Основоположник скитской жизни на Руси – преподобный Нил Сорский. Приняв постриг в монастыре Кирилла Белоезерского, он отправился в длительное путешествие к истокам монашеской жизни.

Обходив многие монастыри Палестины и Афона, святой вернулся исполненным богатым духовным опытом. В Вологодском крае, на берегу реки Сора, праведник учредил монашескую обитель со скитским уставом.

Борьба с помыслами и страстями, постоянная молитва – вот что было главным подвигом сорских монахов. При скитском образе жизни преподобный Нил исключал монастырское землевладение, считая, что монахи должны жить только трудом своих рук.

Свой духовный опыт подвижник подробно изложил в «Уставе» и «Предании ученикам».

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