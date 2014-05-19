Сегодня день памяти преподобного Иова Почаевского (XVII век)

09:33, 19 мая 2014
Праздники
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Был еси, преподобне,

воистинну миру светильник пресветел,

всем путь спасения показуяй.

Канон святому


Пятьдесят лет он возглавлял Почаевский монастырь. Благодаря трудам преподобного Иова эта обитель в первой половине семнадцатого века стала форпостом Православия на западных землях Украины.

Во времена игуменства этого старца были построены Свято-Троицкий собор и еще шесть храмов, а также открыта типография.

О силе молитвы игумена Почаевского вспоминал его сподвижник Досифей, видевший своего наставника озаренным светом благодати Божьей.

Сегодня, через три с половиной века после смерти праведника, тысячи паломников ежедневно приезжают на гору Почаевскую помолиться перед мощами этого святого.

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