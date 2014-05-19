Сегодня день памяти преподобного Иова Почаевского (XVII век)

Был еси, преподобне,



воистинну миру светильник пресветел,



всем путь спасения показуяй.

Канон святому



Пятьдесят лет он возглавлял Почаевский монастырь. Благодаря трудам преподобного Иова эта обитель в первой половине семнадцатого века стала форпостом Православия на западных землях Украины.

Во времена игуменства этого старца были построены Свято-Троицкий собор и еще шесть храмов, а также открыта типография.

О силе молитвы игумена Почаевского вспоминал его сподвижник Досифей, видевший своего наставника озаренным светом благодати Божьей.

Сегодня, через три с половиной века после смерти праведника, тысячи паломников ежедневно приезжают на гору Почаевскую помолиться перед мощами этого святого.

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