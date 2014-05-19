19 мая день памяти праведного Иова Многострадального

«Господь дал, Господь и взял!» – сказал святой Иов, один из ветхозаветных праведников, лишившись богатства и потеряв детей и здоровье.

Всю жизнь в своих делах этот святой полагался на Господа. И даже когда остался ни с чем, не переставал воспевать Творца.

Знакомые и близкие праведного Иова не понимали, почему он в такой ситуации продолжает прославлять Бога. Они даже предлагали святому хулить Господа. Но напрасно. Праведный Иов с верой выдержал все испытания. И Бог даровал ему здоровье и долголетие.

Сегодня Церковь чтит этого праведника, жившего более полутора тысячелетий до Рождества Христова. Для христиан его жизнь и страдания – это прообраз спасительного подвига Иисуса Христа.

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