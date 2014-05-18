Сегодня день памяти преподобномученика Ефрема Нового

Двадцать семь лет преподобномученик Ефрем Новый провел в монастыре Благовещения на горе Непорочных в Аттике.

В 1425 году обитель была разорена турками. Монахи были убиты. В это время Ефрема в монастыре не было.

Вернувшись, он похоронил убитых собратьев и продолжил свой подвиг. Через год турки схватили Ефрема и стали жестоко пытать, требуя отречься от Христа и показать место, где спрятаны сокровища монастыря.

После восьми месяцев пыток, так ничего и не добившись, турки распяли Ефрема на дереве вниз головой и проткнули его большой горящей головнёй. Это произошло 18 мая 1426 года.

Благоухающие останки подвижника были обретены лишь в 1950 году игуменьей Макарией во время восстановления обители. Тогда же Господь открыл матушке, кому принадлежат эти мощи.

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