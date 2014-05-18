18 мая день памяти великомученицы Ирины (I–II век)

Имела еси Богa помощника

во твоих подвизех, всемудрая.

Канон святой

Святая великомученица Ирина, славянского происхождения, жила во второй половине первого века. Согласно преданию, она приняла крещение от апостола Тимофея.

Отказавшись от замужества, святая посвятила свою жизнь Богу. Ирина проповедовала Евангелие в городах Македонии и Фракии, за что была подвергнута пыткам.

Ее мучения сопровождались знамениями: змеи не трогали мученицу, пилы не причиняли вреда ее телу, мельничное колесо не вертелось. Поэтому более десяти тысяч язычников уверовали во Христа и крестились.

Когда Господь указал Ирине день ее кончины, она удалилась в горную пещеру близ города Эфес. Вход в пещеру по ее просьбе был завален камнями. Когда на четвертый день в пещере не нашли тела мученицы, стало ясно, что Ирина взята Господом на Небо.

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