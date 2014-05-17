17 мая день памяти священномученика Еразма - епископа Формийского (IV век)

"Еразм! никто не победит врагов, если будет спать". Услышав эти слова от явившегося ему Ангела, Формийский епископ Еразм оставил свое прибежище в Ливанских горах.

На своем пути он встретил воинов, которые спросили праведника о вере. Когда Еразм исповедал себя христианином. Его привели на суд к императору Диоклетиану.

После жестоких пыток святой был брошен в темницу, откуда его вывел Ангел и направил в Италию.

После того как праведник воскресил в Ликии сына знатного жителя, крестилось 10 тысяч человек. За это Еразм был снова арестован и приведен на суд к правителю западной части империи Максимиану.

Святого посадили в раскаленную печь, но он остался жив и невредим. Затем Ангел привел мученика в родной город Формий, где он мирно скончался в 303 году.

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