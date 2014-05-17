17 мая день памяти мученицы Пелагии (III век)

Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше,

все надеющиеся на Господа!

Псалтырь Пс.30:25

Есть люди, которых не заставят отречься от веры ни земные блага, ни страшные пытки. Такой была мученица Пелагия.

Она выделялась удивительной красотой и образованностью. Император Диоклетиан хотел женить на Пелагие своего наследника, но она, уверовав во Христа, пожелала посвятить свою жизнь Богу и отказала царскому любимцу.

Увидев Пелагию, царь сам был пленен красотой девы и хотел вступить с ней в брак.

«Мой жених — Христос, за Которого я готова умереть», — отвечала Пелагия. Тогда царь приказал казнить юную исповедницу.

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