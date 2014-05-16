16 мая Киево-Печерской иконы „Успение Божьей Матери”

Днесь светло торжествует Печерская обитель

и радуется явлением образа Богоматере

безмерный лик Печерских отцев.

Тропарь празднику

Это одна из самых древних явленных икон на Руси. Сама пресвятая Богородица вручила ее греческим зодчим в византийском городе Влахерна.

В 1073-ем году они принесли образ „Успения Божьей Матери” на Русь преподобным Антонию и Феодосию Печерским. По повелению Пресвятой Богородицы, Ее образ был помещен в нововыстроенном соборе Киево-Печерской Лавры.

Воздвигнутый греческими мастерами храм был назван Успенским. Недавно возобновленный, он и ныне является главным храмом Киевской обители. Но, к сожалению, старинный храмный образ не сохранился.

Ныне один из самых почитаемых списков Киево-Печерской иконы „Успение Божьей Матери” хранится в Крестовоздвиженской церкви – над Ближними пещерами Лавры.

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