Сегодня день памяти преподобного Феодосия Печерского (ХІ век)

Любовь к Богу не на словах воплощается,

а в делах наших.

Преподобный Феодосий Печерский

Феодосиевские пещеры, Феодосиевский источник, Печерская икона святых Антония и Феодосия. Для Киево-Печерской Лавры имя преподобного Феодосия значит очень много.

Его вклад в становление и развитие этой древней монашеской обители считается самым весомым наряду со святым Антонием.

Именно во времена преподобного Феодосия в Киевской Лавре был введен общежительный устав и заложен Успенский собор – главный храм обители.

Ценным достояние является и литературное наследие святого – послание народу, монашеству и великому князю Изяславу Ярославовичу.

День памяти преподобного Феодосия – один из самых почитаемых праздников в Киево-Печерской обители.

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