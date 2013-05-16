Сегодня день памяти преподобного Феодосия Печерского (ХІ век)
Ввел общежительный устав обители
Любовь к Богу не на словах воплощается,
а в делах наших.
Преподобный Феодосий Печерский
Феодосиевские пещеры, Феодосиевский источник, Печерская икона святых Антония и Феодосия. Для Киево-Печерской Лавры имя преподобного Феодосия значит очень много.
Его вклад в становление и развитие этой древней монашеской обители считается самым весомым наряду со святым Антонием.
Именно во времена преподобного Феодосия в Киевской Лавре был введен общежительный устав и заложен Успенский собор – главный храм обители.
Ценным достояние является и литературное наследие святого – послание народу, монашеству и великому князю Изяславу Ярославовичу.
День памяти преподобного Феодосия – один из самых почитаемых праздников в Киево-Печерской обители.