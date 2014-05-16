16 мая день памяти мучеников Тимофея и Мавры (ІІІ век)
12:48, 16 мая 2014Праздники
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«Пусть никто не защищает меня, один у меня Защитник – Бог, на Которого я уповаю».
Так ответила мученица Мавра народу, который сочувствовал страданиям святой.
И Мавра, и ее муж Тимофей в течение десяти дней испытывали ужасные муки за то, что исповедовали веру в Христа-Спасителя.
Как и Господа, их тоже распяли на кресте. Этот подвиг мученичества был совершён в конце третьего века, при императоре Диоклетиане.
Святых Тимофея и Мавра издавна почитают христиане, а в Константинополе в их честь построен храм.
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