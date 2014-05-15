15 мая день памяти святителя Афанасия (IV век)

Выдающийся защитник Православия. Таким запомнился в церковной истории Александрийский святитель Афанасий Великий.

На него обратил внимание святой Александр, патриарх Александрийский, когда тот еще ребенком играл у моря с другими ребятками «в крещение водой».

Патриарх наблюдал за происходящим из окна, а затем подтвердил крещение детей-язычников миропомазанием.

За свое твердое отстаивание истинной веры святой Афанасий неоднократно подвергался гонениям со стороны епископов-еретиков.

Сохранилось немало произведений святого, среди них — четыре “Слова”, направленные против ереси ариан, возмущавших Церковь в 4 веке, а также письма к епископам и императору Констанцию, в которых изложены основы истинной православной веры.

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