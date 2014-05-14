Сегодня день памяти пророка Иеремии (VI век до Р.Х.)

Один из четырех великих ветхозаветных пророков, живший за шесть веков до Рождества Христова – святой пророк Божий Иеремия.

На свое служение он был призван в 15-летнем возрасте. Господь открыл, что еще до рождения ему было назначено стать пророком. Иеремия отказывался, ссылаясь на свою молодость и неумение красиво говорить, но Господь пообещал всегда быть с ним.

Более двадцати трех лет пророк предупреждал иудеев не отступать от Истинного Бога и не поклоняться идолам.

Описывая иудеям будущее рабство в Вавилоне, он рассердил старейшин народа и был брошен в ров.

Но пророчество Иеремии сбылось: Иерусалим был разрушен, а иудеев обратили в рабство. Пророк же остался на руинах города оплакивать беды своей отчизны.

Глас