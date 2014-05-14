14 мая день памяти благоверной Тамары - царицы Грузинской (ХІІІ век)

Во святых дивная, Иверии светило,

благоверная царице Тамаро,

моли Христа Бога спастися душам нашим.

Тропарь святой

«Матерь светоносная», «солнце улыбающееся», «вместилище мудрости». – Так называли в 13-ом веке жители Грузии свою царицу.

Святая Тамара была единственной дочерью Грузинского царя Георгия III. Когда ей исполнилось 18, монарх короновал Тамару на царство. А в 24 года она уже стала полновластной правительницей страны.

Отличаясь высоким благочестием, умом и красотой, царица мудро правила государством. «Я отец сирот и опекун вдов», – говорила Тамара. Во время ее царствования не было ни одного случая смертной казни или телесного наказания.

Правительница построила немало православных храмов, расширила границы Грузинского царства. Пользуясь любовью всего народа, последние годы жизни царица Тамара провела в монастыре Вардзиа.

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