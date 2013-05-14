Сегодня Радоница – день особого поминовения усопших

Радоница – день особого поминовения усопших. Он приходится на вторник второй недели после Пасхи, то есть на девятый день после праздника Воскресения Христова, в 2013 году – это 14 мая.

Само слово «радоница» восходит к словам «род» и «радость». Православная Церковь призывает верующих не углубляться в скорбные переживания по поводу смерти усопших родственников и близких, но вспоминать пасхальную радость, памятовать о том, что Христос Воскрес, победил смерть, утвердив жизнь и всеобщее воскресение.

Пасха – это праздник ликования. Именно с пасхальной радостью рекомендуют приходить к могилам близких. Слова «Христос Воскресе!», обращённые к усопшим, – это и есть символ ожидания будущего воскресения.

Праздник отмечался на христианских кладбищах ещё с древних времён. Так, одно из свидетельств тому принадлежит перу святителя Иоанна Златоуста и датируется IV веком.

В советское время возникла традиция совершать у могил своего рода поминальную трапезу. На самом деле эта традиция является сугубо языческой, дохристианской. Воскрешена она была во времена СССР для того, чтобы подменить заупокойную церковную молитву.

Священники напоминают: на самом деле душам усопших близких нужна не подобная трапеза, а молитва.

Поэтому Церковь призывает верующих, придя на кладбище, зажечь свечу, совершить молитву и вспомнить покойного.

Прежде чем ехать на кладбище рекомендуется посетить богослужение в храме, подать записку с именем усопшего для поминовения.

Церковь напоминает, что обычай сопровождать посещения могил пьянством, а также оставлять на могиле рюмку водки и кусок хлеба «для усопшего» – это недопустимое кощунство и обычай, не имеющий ничего общего с православием.

Священники рекомендуют вспомнить благочестивый обычай и отдать пищу нищим и нуждающимся, вместо того чтобы оставлять еду на могиле.

По материалам Pravmir.ru, Patriarhia.ru