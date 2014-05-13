13 мая - день памяти апостола Иакова Зеведеева (I век)

00:02, 13 мая 2014
Праздники
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Всехвальне Иакове, поющим тя грехов оставление

испроси и душам нашим велию милость.

Тропарь апостолу

Его позвал на проповедь Сам Господь. Святой апостол Иаков, как и его брат – апостол Иоанн Богослов, был простым рыбаком. Но, услышав слово Христа, отложил сети и стал последователем Спасителя.

Святого Иакова вместе с его братом Иоанном и апостолом Петром считают самыми преданными учениками Господа. Они были свидетелями воскрешения дочери Иаира.
Именно их Иисус сподобил увидеть Свое Преображение.

Известно, что после Вознесения Христовова апостол Иаков проповедовал в Испании.

Со страниц книги Деяний апостолов мы узнаем о смерти святого в Иерусалиме от рук царя Ирода Агрипы. Согласно преданию, мощи апостола перевезли в Испанию, в город Сантьяго-де-Компостелла.

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