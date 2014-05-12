12 мая день памяти девяти мучеников Кизических (ІІІ век)
Этим святым дана значительная благодать
для изгнания болезней.
Святитель Димитрий Ростовский
Святые мученики Феогнид, Руф, Антипатр, Феостих, Артёма, Магн, Феодот, Фавмасий и Филимон пострадали за Христа в 3-ем веке в городке Кизик, что в Малой Азии.
Они ревностно исповедовали веру в Единого Истинного Бога, за что были схвачены язычниками и отправлены на суд к местному правителю.
Несколько дней мучеников истязали, требуя взамен на свободу отречься от Христа. Но их вера была несокрушимой. Наконец, их всех усекли мечом.
С началом правления императора Константина Великого христиане города извлекли из земли нетленные тела 9-ти мучеников, от которых происходило немало чудес, и положили их в храме, построенном в их честь.