12 мая день памяти девяти мучеников Кизических (ІІІ век)

Этим святым дана значительная благодать

для изгнания болезней.

Святитель Димитрий Ростовский

Святые мученики Феогнид, Руф, Антипатр, Феостих, Артёма, Магн, Феодот, Фавмасий и Филимон пострадали за Христа в 3-ем веке в городке Кизик, что в Малой Азии.

Они ревностно исповедовали веру в Единого Истинного Бога, за что были схвачены язычниками и отправлены на суд к местному правителю.

Несколько дней мучеников истязали, требуя взамен на свободу отречься от Христа. Но их вера была несокрушимой. Наконец, их всех усекли мечом.

С началом правления императора Константина Великого христиане города извлекли из земли нетленные тела 9-ти мучеников, от которых происходило немало чудес, и положили их в храме, построенном в их честь.

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