Сегодня Антипасха. День памяти апостола Фомы

Вера же есть осуществление ожидаемого

и уверенность в невидимом.

Послание апостола Павла



В этот день обновляется память Воскресенья Христова. Когда через восемь дней после воскресенья апостолы собрались вместе, с ними был и Фома.

Спаситель снова явился ученикам и, поприветствовав их, сразу обратился к Фоме и сказал, чтобы тот, как хотел, вложил руку в Его раны и убедился, что видит не призрака, а настоящее человеческое тело.

Так Бог открыл Фоме два пути веры. Один – чувственным образом убедиться в реальности Воскресенья. Второй – высший путь веры, когда человек верит словесному свидетельству и учению Христа.

В память об этой встрече Христа и Фомы и был установлен праздник Антипасха. Само слово «анти» значит «вместо». Антипасха не противопоставляется дню Воскресенья Христа, а возвращает нас к памяти о нем.

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