Сегодня день обретения мощей преподобноисповедницы Софии (Гринёвой)

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Я — прах, я падшее созданье,

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Преподобноисповедница София (Гринёва)

Начиная с 1913 года, в течение десятилетия она несла послушание настоятельницы Киевского Покровского монастыря. Духовная дочь святых Анатолия (Потапова) и Нектария Оптинских – преподобноисповедница София (Гринёва).

Своей необычной добротой, смирением и простотой она смогла завоевать сердца сестёр Покровской обители. С приходом к власти большевиков имущество монастыря было национализировано.

В 1923-ем году обновленцы отстранили игуменью Софию от управления обителью. После трех арестов исповедница приняла постриг в схиму.

Последние дни жизни матушка провела в селе Покров Московской области. 11 мая 2012 года были обретены мощи преподобноисповедницы. А 25 августа того же года схиигуменя София была причислена к лику святых.