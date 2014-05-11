Сегодня день обретения мощей преподобноисповедницы Софии (Гринёвой)
Дай мне сердечное вниманье,
Источник веры дай живой
Я — прах, я падшее созданье,
Великий Боже, пред Тобой!
Преподобноисповедница София (Гринёва)
Начиная с 1913 года, в течение десятилетия она несла послушание настоятельницы Киевского Покровского монастыря. Духовная дочь святых Анатолия (Потапова) и Нектария Оптинских – преподобноисповедница София (Гринёва).
Своей необычной добротой, смирением и простотой она смогла завоевать сердца сестёр Покровской обители. С приходом к власти большевиков имущество монастыря было национализировано.
В 1923-ем году обновленцы отстранили игуменью Софию от управления обителью. После трех арестов исповедница приняла постриг в схиму.
Последние дни жизни матушка провела в селе Покров Московской области. 11 мая 2012 года были обретены мощи преподобноисповедницы. А 25 августа того же года схиигуменя София была причислена к лику святых.