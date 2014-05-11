11 мая - день памяти святителя Кирилла, епископа Туровского (ХІІ век)

Он в зрелом возрасте отказался от большого родительского наследия и принял монашеский постриг в Туровском Борисоглебском монастыре. Некоторое время святой Кирилл пребывал в затворе.

За святость жизни и высокую образованность он был избран епископом на Туровскую кафедру. Из исторических хроник известно, что в 1169-м году святитель принимал участие в соборе, осудившем епископа Феодора за его стремление отделить Владимиро-Суздальскую епархию от Киевской митрополии.

Святитель Кирилл известен и как один из первых сладкоречивых русских проповедников Слова Божьего, за что и был назван русским Златоустом. До нас дошло около семидесяти литературных произведений этого архипастыря.

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