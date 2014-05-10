Сегодня день памяти иконы Божьей Матери «Живоносный Источник»

Ты же, яко Преблагая Мати Божия,

излей на нас великия и богатыя милости Твоя,

недуги наша исцели и скорби утоли.

Акафист Божьей Матери

Появление этого образа Божьей Матери было связано с чудесным событием – исцелением Богородицей слепого у источника близ Константинополя. Воин Лев Маркел был свидетелем этого чуда.

Впоследствии он стал императором и приказал построить на том месте храм, который был назван «Живоносный Источник». Его преемник – император Юстиниан Великий – в знак благодарности Божьей Матери за освобождение его от болезни построил рядом новый храм. Затем на этом месте был создан монастырь.

В 15-м веке святыня была разрушена. Но позже православные христиане вновь отстроили ее. Теперь ежегодно в пятницу Светлой Седмицы Православная Церковь празднует восстановление Константинопольского храма в честь «Живоносного Источника».

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