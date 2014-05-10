10 мая день памяти священномученика Симеона - епископа Иерусалимского

После мученической смерти Иакова, первого епископа Иерусалима, вторым епископом был избран священномученик Симеон.

Он был сыном Клеопы, одного из двух учеников, которых после Своего Воскресения Христос встретил на пути в Эммаус.

Симеона называют еще родственником Господа по плоти, поскольку Клеопа был младшим братом святого Иосифа Обручника.

Священномученик сорок лет управлял Иерусалимской Церковью. При правлении императора Траяна начались гонения на христиан.

Симеона привели к наместнику Аттику, склоняя его отречься от христианской веры. В то время исповеднику было 120 лет. Но, несмотря на возраст, он твердо перенес все страдания.

Симеон был распят на кресте, оставшись верным Господу до самой смерти.

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