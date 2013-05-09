Сегодня день памяти священномученика Василия

На жизненней воде Божественных источник



Христово наставил еси стадо,



Василие Преблаженне.

Канон преподобному

Священномученик Василий был епископом Понтийского города Амасии. Тогда, в начале 4-го века, Восточной Римской империей правил гонитель христиан – Ликиний. Однажды епископ Василий спрятал у себя служанку императрицы Констанции – Глафиру, которой добивался император.

Узнав, что служанка нашла пристанище у амасийского епископа, Ликиний разгневался. Пастыря бросили в темницу. Правитель обещал Василию даровать ему жизнь, если он станет верховным жрецом.

Но исповедник решительно отказался от предложения служить языческим идолам.

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