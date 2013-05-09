Сегодня день памяти преподобной Анастасии Киевской
Основательница Покровского монастыря
Основательница Свято-Покровского женского монастыря в Киеве – святая Анастасия, в миру великая княгиня Александра Петровна Романова.
В 1856-м году она вышла замуж за великого князя Николая Николаевича, брата Александра II.
В 1879 году княгиня, заболевшая раком, уехала на лечение за границу. А в следующем году переехала в Киев.
Спустя девять лет праведница учредила Покровскую женскую обитель, в которой и поселилась.
Приняв монашество, она жила в простой келье, соблюдая строгий пост, а все средства отдавала на содержание основанных ею заведений.
«Княгинин» монастырь, как называли Покровскую обитель, занимался миссионерской и просветительской деятельностью.
В 2009-ом году монахиня Анастасия была причислена к лику святых.