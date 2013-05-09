Сегодня день памяти преподобной Анастасии Киевской

Основательница Свято-Покровского женского монастыря в Киеве – святая Анастасия, в миру великая княгиня Александра Петровна Романова.

В 1856-м году она вышла замуж за великого князя Николая Николаевича, брата Александра II.

В 1879 году княгиня, заболевшая раком, уехала на лечение за границу. А в следующем году переехала в Киев.

Спустя девять лет праведница учредила Покровскую женскую обитель, в которой и поселилась.

Приняв монашество, она жила в простой келье, соблюдая строгий пост, а все средства отдавала на содержание основанных ею заведений.

«Княгинин» монастырь, как называли Покровскую обитель, занимался миссионерской и просветительской деятельностью.

В 2009-ом году монахиня Анастасия была причислена к лику святых.