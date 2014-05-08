Сегодня Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Основные принципы деятельности этой организации – гуманность, бесстрастие, добровольность и универсальность.

В средине 19-го века по инициативе швейцарского гуманиста Анри Дюнана впервые стали создаваться группы добровольцев, которые оказывали помощь раненым на войне.

В 1863 году была созвана Всемирная конференция, положившая начало организации Красного Креста. Под названием «Общество опеки раненных и больных воинов» она появилась вскоре и в России.

В 1928 году, на 13-й конференции в Гааге, было принято официальное название организации – Международный Красный Крест. А на 25-й конференции было утверждено ее современное наименование.

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