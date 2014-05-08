8 мая день памяти апостола и евангелиста Марка (І век)

Они пошли и проповедовали везде



при Господнем содействии



и подкреплении слова

последующими знамениями.

Евангелие от Марка (16:20)

Святой апостол и евангелист Марк родился в Иерусалиме и был племянником апостола Варнавы.

В ночь крестных страданий Иисуса Христа он, завернувшись в плащ, пошел за Господом. Но затем бежал от воинов, пытавшихся его схватить.

После вознесения Христа Марк стал учеником апостола Павла. Вернувшись в Иерусалим, он вместе с апостолом Петром побывал в Риме, откуда отправился в Египет, учредив там Церковь.

Апостол Марк известен также как автор одного из четырех Евангелий. Красной нитью в нём проходит мысль о силе Божьей, осуществляемой в немощи человеческой.

Поэтому в иконографической традиции святого апостола и евангелиста Марка изображают со львом, символизирующим могущество и царственное достоинство Христа.

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