Светлая седмица

"...Поклонимся Святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Кресту Тво­ему поклоняемся, Христе, и святое Воскресение Твое поем и славим: Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем. Приидите, все вернии, поклонимся святому Христову Воскресению; се бо прииде Крестом радость все­му миру; всегда благословяще Господа, поем Воскресение Его, распятие бо пре­терпев, смертию смерть разруши".



Это церковное песнопение постоянно звучит в дни Светлой, Пасхальной сед­мицы. Пожалуй, оно наиболее полно передает наши чувства в эти праздничные дни: желание поклониться Спасителю нашему, страдавшему за нас и воскресе­нием Своим разрушившему власть ада над душами людскими.

Вновь и вновь мы приветствуем друг друга самыми радостными в мире словами: "Христос Воскресе!" Вновь и вновь слышим ответ, полный осуществленной великой надежды: "Воистину Воскресе!"

Все дни этой седмицы стоят открытыми царские врата – центральные врата алтаря – как символ близости и доступности для нас по милости и вольным страданиям Господа нашего Иисуса Христа Царствия Небесного.

Всю эту седми­цу ради великой радости нет поста в среду и пятницу.

Всю эту седмицу звучат над Украиной колокольные перезвоны, ибо, по благочестивой традиции, всякий мирянин может, по благословению настоятеля, поднять­ся на колокольню и ударить в колокола.

Всю Светлую седмицу около открытых царских врат стоит особый хлеб, на­зываемый артосом.

Обычай этот установлен с апостольских времен. Известно, что после Своего воскресения Господь неоднократно являлся Своим ученикам. При этом Он или Сам вкушал пищу, или благословлял трапезу. В ожидании этих благодатных посещений, а позднее – в их память святые апостолы оставля­ли незанятым среднее место за столом и клали перед этим местом часть хлеба, как если бы Сам Господь незримо присутствовал здесь.

В продолжение этой традиции отцы Церкви установили в праздник Воскресения Господня полагать в храме хлеб в воспоминание этих многократных посещений, а также чтобы показать всем нам, что пострадавший за нас Господь является истинным Хле­бом жизни. В монастырях священный хлеб в продолжение Светлой седмицы ежедневно приносится в трапезную и кладется в ее середине на особом столе, как это было принято у святых апостолов.

В субботу Светлой седмицы после Божественной литургии артос торжественно благословляется и читается особая молитва на раздробление артоса. После этого кусочки священного хлеба раздаются верующим. Потом эту святыню дают больным или тем, кто не может быть допущен к Святому Причащению. Конечно, артос, как и другая святыня, Богоявленская вода, ни в коей мере не может заменить Святое Причастие.

Об Антипасхе

В восьмой день по Пасхе, как окончание Светлой седмицы, следует особое торжество, называемое Антипасхою, что означает в переводе "вместо Пасхи". В Антипасху обновляется память Воскресения Христова, ибо в этот день Гос­подь вновь явился Своим ученикам, в особенности апостолу Фоме, чтобы убе­дить его Своими ранами, что именно с Ним встречались все свидетели Его Воскресения. Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; по­дай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой! Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны не видевшие и уверовавшие (Ин. 20: 27­29).

Потому этот воскресный день носит еще и церковное наименование Недели о Фоме или Фоминой Недели. Но, в сущности, слова Спасителя обращены ко всем нам: ...и не будь неверующим, но верующим. И блаженны те из нас, кто с чистым сердцем и упованием произносит в ответ: Господь мой и Бог мой! Накануне, в день субботы, закрываются царские врата. Но пасхальная ра­дость не оставляет нас: тропарь "Христос воскресе" продолжает постоянно зву­чать на всех богослужениях.

О причащении на Светлой седмице

В 66­-м правиле VI Вселенского Собора сказано: «От святаго дня Воскресения Христа Бога нашего до недели новыя, во всю седмицу верные должны во святых церквах непрестанно упражняться во псалмех и пениях духовных, радуяся и торжествуя во Христе, и чтению Божественных писаний внимая и Святыми Тайнами наслаждаяся. Ибо таким образом со Христом купно воскреснем и вознесемся».

Митрополит Вострский Тимофей (Иерусалимский Патриархат): «Что касается причащения на Светлой седмице, мы придерживаемся того, что неделя, следующая за Пасхой, представляет собой один пасхаль­ный день. Так говорит сама Церковь, это видно и в службах этой сед­мицы. Поэтому наш Патриарх Феофил благословил всем, кто соблю­дал весь Великий пост до Великой субботы, на Светлой седмице при­чащаться без поста. Единственное, вечером перед причащением всем рекомендуется воздержаться от скоромного, от мяса. А если днем че­ловек вкушал мясо и молоко, это нормально. Вопрос о причащении без поста в другие сплошные седмицы у нас оставляется на рассмотрение духовника.

Вообще, Иерусалимская Церковь – за частое причащение. Наши прихожане причащаются каж­дое воскресенье. И это правильно. Причастие препятствует человеку грешить. Смотрите – он в воскресенье причастился, и затем старается хотя бы два-­три дня удержать в себе благодать. "Как, я же принял в себя Христа! Я не могу Его оскорблять".

Потом наступает середина недели, и он помнит, что в воскресенье пойдет на причастие – нужно готовиться, поститься, сохранять чистоту в делах и мыслях. Так формируется правильная христианская жизнь, так мы стараемся быть со Христом".

Высокопреосвященный Георгий, архиепископ Нижегородский и Арзамас­ский:"Другой вопрос на Светлой седмице связан с постом, с исповедью. Духовники Троице­-Сергиевой Лавры благословляют всегда так: пост ослабляется, но ближе к вечеру перед Причастием необходимо от скоромной пищи воздерживаться, и можно причащаться. Если чув­ствуете, что ваша совесть смущается, нужно пойти к священнику и исповедоваться.

Не надо выстраивать «автоматическое» отношение. Бывает, человек и исповедовался, да так нагрешил, что причащаться нельзя, Причастие будет в суд и осуждение. Здесь многое зависит от человека и его духовной зрелости. Именно поэтому духовники не­редко говорят, что без исповеди мы не причащаемся. Но это свиде­тельствует лишь о том, что человек по своему страстному состоянию не может надолго удержать в себе святость. И мы рекомендуем, чтобы исповедь была довольно частой».

Об артосе

Слово "артос" (в пер. с греч. «квасной хлеб») означает общий всем членам Церкви освященный хлеб, иначе – просфора всецелая. Артос в продолжение всей Светлой седмицы занимает в храме самое видное место вместе с образом Воскресения Господня и в заключение пасхальных тор­жеств раздается верующим.

Употребление артоса начинается с самого начала христианства. В сороковой день по воскресении Господь Иисус Христос вознесся на небо. Ученики и последо­ватели Христовы находили утешение в молитвенных воспоминаниях о Господе – они припоминали каждое Его слово, каждый шаг, каждое действие. Собира­ясь на общую молитву, они вспоминали Тайную Вечерю и причащались Тела и Крови Христовых. Готовя обыкновенную трапезу, они первое место за столом оставляли невидимо присутствующему Господу и полагали на это место хлеб.

Подражая апостолам, первые пастыри Церкви установили в праздник Воскресе­ния Христова полагать в храме хлеб как видимое выражение того, что пострадав­ший за нас Спаситель сделался для нас истинным хлебом жизни. На артосе изоб­ражается Воскресение Христово либо крест, на котором виден только терновый венец, но нет распятого Христа – как знамение победы Христовой над смертью. Освящается артос особой молитвой, окроплением святой водой и каждением в первый день Святой Пасхи на Литургии после заамвонной молитвы.

Освящен­ный артос ставят на солее пред образом Спасителя, где он лежит в течение Светлой седмицы. Во все дни Светлой седмицы по окончании Литургии с артосом торжественно совершается крестный ход вокруг храма. В субботу Светлой седмицы в конце Литургии священник произносит особую молитву, во время чтения которой артос раздробляется, а при целовании креста раздается народу как святыня.

Частицы артоса, полученные в храме, благоговейно хранятся верующими как духовное врачевство от болезней и немощей. Артос употребляется в особых случаях, например в болезни, и всегда со словами "Христос Воскресе!". Просфору и артос хранят в святом углу возле икон. Испортившиеся просфору и артос следует сжечь самому (или отнести для этого в церковь).

Артемий Слезкин, Севастопольское благочиние УПЦ