Светлая седмица
После Воскресения Господь неоднократно являлся ученикам. При этом Он вкушал пищу, или благословлял трапезу. О причащении, артосе и об особенностях недели.
"...Поклонимся Святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и святое Воскресение Твое поем и славим: Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем. Приидите, все вернии, поклонимся святому Христову Воскресению; се бо прииде Крестом радость всему миру; всегда благословяще Господа, поем Воскресение Его, распятие бо претерпев, смертию смерть разруши".
Это церковное песнопение постоянно звучит в дни Светлой, Пасхальной седмицы. Пожалуй, оно наиболее полно передает наши чувства в эти праздничные дни: желание поклониться Спасителю нашему, страдавшему за нас и воскресением Своим разрушившему власть ада над душами людскими.
Вновь и вновь мы приветствуем друг друга самыми радостными в мире словами: "Христос Воскресе!" Вновь и вновь слышим ответ, полный осуществленной великой надежды: "Воистину Воскресе!"
Все дни этой седмицы стоят открытыми царские врата – центральные врата алтаря – как символ близости и доступности для нас по милости и вольным страданиям Господа нашего Иисуса Христа Царствия Небесного.
Всю эту седмицу ради великой радости нет поста в среду и пятницу.
Всю эту седмицу звучат над Украиной колокольные перезвоны, ибо, по благочестивой традиции, всякий мирянин может, по благословению настоятеля, подняться на колокольню и ударить в колокола.
Всю Светлую седмицу около открытых царских врат стоит особый хлеб, называемый артосом.
Обычай этот установлен с апостольских времен. Известно, что после Своего воскресения Господь неоднократно являлся Своим ученикам. При этом Он или Сам вкушал пищу, или благословлял трапезу. В ожидании этих благодатных посещений, а позднее – в их память святые апостолы оставляли незанятым среднее место за столом и клали перед этим местом часть хлеба, как если бы Сам Господь незримо присутствовал здесь.
В продолжение этой традиции отцы Церкви установили в праздник Воскресения Господня полагать в храме хлеб в воспоминание этих многократных посещений, а также чтобы показать всем нам, что пострадавший за нас Господь является истинным Хлебом жизни. В монастырях священный хлеб в продолжение Светлой седмицы ежедневно приносится в трапезную и кладется в ее середине на особом столе, как это было принято у святых апостолов.
В субботу Светлой седмицы после Божественной литургии артос торжественно благословляется и читается особая молитва на раздробление артоса. После этого кусочки священного хлеба раздаются верующим. Потом эту святыню дают больным или тем, кто не может быть допущен к Святому Причащению. Конечно, артос, как и другая святыня, Богоявленская вода, ни в коей мере не может заменить Святое Причастие.
Об Антипасхе
В восьмой день по Пасхе, как окончание Светлой седмицы, следует особое торжество, называемое Антипасхою, что означает в переводе "вместо Пасхи". В Антипасху обновляется память Воскресения Христова, ибо в этот день Господь вновь явился Своим ученикам, в особенности апостолу Фоме, чтобы убедить его Своими ранами, что именно с Ним встречались все свидетели Его Воскресения. Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой! Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны не видевшие и уверовавшие (Ин. 20: 2729).
Потому этот воскресный день носит еще и церковное наименование Недели о Фоме или Фоминой Недели. Но, в сущности, слова Спасителя обращены ко всем нам: ...и не будь неверующим, но верующим. И блаженны те из нас, кто с чистым сердцем и упованием произносит в ответ: Господь мой и Бог мой! Накануне, в день субботы, закрываются царские врата. Но пасхальная радость не оставляет нас: тропарь "Христос воскресе" продолжает постоянно звучать на всех богослужениях.
О причащении на Светлой седмице
В 66-м правиле VI Вселенского Собора сказано: «От святаго дня Воскресения Христа Бога нашего до недели новыя, во всю седмицу верные должны во святых церквах непрестанно упражняться во псалмех и пениях духовных, радуяся и торжествуя во Христе, и чтению Божественных писаний внимая и Святыми Тайнами наслаждаяся. Ибо таким образом со Христом купно воскреснем и вознесемся».
Митрополит Вострский Тимофей (Иерусалимский Патриархат): «Что касается причащения на Светлой седмице, мы придерживаемся того, что неделя, следующая за Пасхой, представляет собой один пасхальный день. Так говорит сама Церковь, это видно и в службах этой седмицы. Поэтому наш Патриарх Феофил благословил всем, кто соблюдал весь Великий пост до Великой субботы, на Светлой седмице причащаться без поста. Единственное, вечером перед причащением всем рекомендуется воздержаться от скоромного, от мяса. А если днем человек вкушал мясо и молоко, это нормально. Вопрос о причащении без поста в другие сплошные седмицы у нас оставляется на рассмотрение духовника.
Вообще, Иерусалимская Церковь – за частое причащение. Наши прихожане причащаются каждое воскресенье. И это правильно. Причастие препятствует человеку грешить. Смотрите – он в воскресенье причастился, и затем старается хотя бы два-три дня удержать в себе благодать. "Как, я же принял в себя Христа! Я не могу Его оскорблять".
Потом наступает середина недели, и он помнит, что в воскресенье пойдет на причастие – нужно готовиться, поститься, сохранять чистоту в делах и мыслях. Так формируется правильная христианская жизнь, так мы стараемся быть со Христом".
Высокопреосвященный Георгий, архиепископ Нижегородский и Арзамасский:"Другой вопрос на Светлой седмице связан с постом, с исповедью. Духовники Троице-Сергиевой Лавры благословляют всегда так: пост ослабляется, но ближе к вечеру перед Причастием необходимо от скоромной пищи воздерживаться, и можно причащаться. Если чувствуете, что ваша совесть смущается, нужно пойти к священнику и исповедоваться.
Не надо выстраивать «автоматическое» отношение. Бывает, человек и исповедовался, да так нагрешил, что причащаться нельзя, Причастие будет в суд и осуждение. Здесь многое зависит от человека и его духовной зрелости. Именно поэтому духовники нередко говорят, что без исповеди мы не причащаемся. Но это свидетельствует лишь о том, что человек по своему страстному состоянию не может надолго удержать в себе святость. И мы рекомендуем, чтобы исповедь была довольно частой».
Об артосе
Слово "артос" (в пер. с греч. «квасной хлеб») означает общий всем членам Церкви освященный хлеб, иначе – просфора всецелая. Артос в продолжение всей Светлой седмицы занимает в храме самое видное место вместе с образом Воскресения Господня и в заключение пасхальных торжеств раздается верующим.
Употребление артоса начинается с самого начала христианства. В сороковой день по воскресении Господь Иисус Христос вознесся на небо. Ученики и последователи Христовы находили утешение в молитвенных воспоминаниях о Господе – они припоминали каждое Его слово, каждый шаг, каждое действие. Собираясь на общую молитву, они вспоминали Тайную Вечерю и причащались Тела и Крови Христовых. Готовя обыкновенную трапезу, они первое место за столом оставляли невидимо присутствующему Господу и полагали на это место хлеб.
Подражая апостолам, первые пастыри Церкви установили в праздник Воскресения Христова полагать в храме хлеб как видимое выражение того, что пострадавший за нас Спаситель сделался для нас истинным хлебом жизни. На артосе изображается Воскресение Христово либо крест, на котором виден только терновый венец, но нет распятого Христа – как знамение победы Христовой над смертью. Освящается артос особой молитвой, окроплением святой водой и каждением в первый день Святой Пасхи на Литургии после заамвонной молитвы.
Освященный артос ставят на солее пред образом Спасителя, где он лежит в течение Светлой седмицы. Во все дни Светлой седмицы по окончании Литургии с артосом торжественно совершается крестный ход вокруг храма. В субботу Светлой седмицы в конце Литургии священник произносит особую молитву, во время чтения которой артос раздробляется, а при целовании креста раздается народу как святыня.
Частицы артоса, полученные в храме, благоговейно хранятся верующими как духовное врачевство от болезней и немощей. Артос употребляется в особых случаях, например в болезни, и всегда со словами "Христос Воскресе!". Просфору и артос хранят в святом углу возле икон. Испортившиеся просфору и артос следует сжечь самому (или отнести для этого в церковь).
Артемий Слезкин, Севастопольское благочиние УПЦ