7 мая день памяти мученика Саввы Стратилата и с ним 70 воинов (ІІІ век)

Святой мученик Савва жил в 3-ем веке во времена правления императора Аврелиана.

Благодаря своей храбрости он достиг высокого чина воеводы-стратилата. Но когда императору стало известно, что Савва – христианин, он потребовал от него отречься от веры.

Не добившись своего, Аврелиан приказал отдать Савву на жестокие пытки, после которых исповедник остался невредим.

Став свидетелями страданий праведника, 70 воинов также признали себя христианами. Все они тут же были усечены мечом.

Во время ночной молитвы Савве явился Иисус Христос, повелев не бояться страданий. Укрепленный Спасителем, святой вытерпел все муки и отдал свою душу Господу.

Глас