Сегодня день памяти великомученика Георгия Победоносца
Истина – это Сам Христос.
Ничто в этой непостоянной жизни
не ослабит моего желания служить Богу.
Святой Георгий Победоносец
Великомученик Георгий был сыном богатых родителей, воспитавших его в христианской вере. Поступив на воинскую службу, он выделялся среди воинов умом, храбростью, физической силой и выправкой.
Вскоре Георгий достиг звания тысяченачальника и стал любимцем императора Диоклетиана. Но это были времена гонений на Церковь Христову.
Раздав свое имущество бедным, Георгий явился к Диоклетиану и объявил себя христианином. После тщетных попыток уговорить его отречься от Христа император приказал подвергнуть его пыткам.
Георгия били воловьими жилами, колесовали, бросали в негашеную известь, заставляли бегать в сапогах с острыми гвоздями внутри. Но святой все терпеливо переносил. И тогда Диоклетиан приказал зарубить мученика мечом.