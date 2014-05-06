Сегодня день памяти великомученика Георгия Победоносца

Истина – это Сам Христос.

Ничто в этой непостоянной жизни

не ослабит моего желания служить Богу.

Святой Георгий Победоносец

Великомученик Георгий был сыном богатых родителей, воспитавших его в христианской вере. Поступив на воинскую службу, он выделялся среди воинов умом, храбростью, физической силой и выправкой.

Вскоре Георгий достиг звания тысяченачальника и стал любимцем императора Диоклетиана. Но это были времена гонений на Церковь Христову.

Раздав свое имущество бедным, Георгий явился к Диоклетиану и объявил себя христианином. После тщетных попыток уговорить его отречься от Христа император приказал подвергнуть его пыткам.

Георгия били воловьими жилами, колесовали, бросали в негашеную известь, заставляли бегать в сапогах с острыми гвоздями внутри. Но святой все терпеливо переносил. И тогда Диоклетиан приказал зарубить мученика мечом.

Глас