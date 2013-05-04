Великая суббота - время ожидания Воскресения Христова

Православные верующие накануне Пасхи, в Великую субботу Страстной недели готовятся к самому главному богослужению года, вспоминая телесное погребение и сошествие Христа в ад, откуда Спаситель извел души праведников.

В субботу, согласно учению Церкви, тело Христа "пребывало во гробе", но душою Спаситель сошел в ад, где томились души всех умерших, в том числе и ветхозаветных праведников. Христос освободил их от власти смерти и открыл им врата рая.

После утреннего богослужения в субботу верующие освящают куличи, пасху и яйца. Вечером христиане собираются в храмах на торжественное богослужение, чтобы встретить Воскресение Христово.

Обычай освящения еды известен в Европе уже с VIII века. Пасхальное яйцо напоминает о крови, пролитой на Кресте Иисусом, и символизирует появление новой жизни. Обычай дарить друг другу на Пасху крашеные яйца появился еще в первом веке от Рождества Христова.

Предание гласит, что в те времена было принято, посещая императора, приносить ему дар. И когда бедная ученица Христа, святая равноапостольная Мария Магдалина пришла в Рим к императору Тиверию с проповедью веры, то подарила ему простое куриное яйцо.

Тиверий не поверил в рассказ Марии о Воскресении Христа и воскликнул: "Как может кто-то воскреснуть из мертвых? Это так же невозможно, как если бы это яйцо вдруг стало красным". Тут же на глазах императора свершилось чудо — яйцо стало красным, свидетельствуя об истинности христианской веры.

РИА Новости

В Великую субботу происходит одно из главных чудес: схождение Благодатного огня. Это чудо происходит каждый год накануне православной Пасхи в Иерусалиме, в храме Гроба Господнего.



