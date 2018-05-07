Страстная пятница в Иерусалиме

В Иерусалиме 3 мая, в Великую или Страстную пятницу, собрались десятки тысяч паломников со всего мира, чтобы повторить Крестный путь Иисуса Христа.

В этот день православные христиане вспоминают страдания и мученическую Крестную смерть Спасителя за грехи человечества. Это самый скорбный день в году.

Виа Долороса (Via Doloros) - Крестный путь, Дорога скорби - начинается в мусульманском квартале возле ворот святого Стефана, или Львиных ворот в Старом городе Иерусалима. Дорога скорби завершается у Храма Гроба Господнего, внутри которого, по преданию, находится Голгофа - место распятия Иисуса Христа.

Дорога Скорби - улица в Старом городе, по которой пролегал Крестный путь Иисуса Христа: от места приговора - к месту распятия.

Верующие несут кресты разных размеров. По традиции крестный ход совершает 14 остановок.

9 остановок указаны в Евангелиях, остальные относятся к преданиям и легендам.

Первая остановка - это место, где Иисус был приговорен к казни Понтием Пилатом. Согласно Евангелиям, в Великую Пятницу Иисус Христос предстал перед Синедрионом – высшим религиозным и судебным органом древней Иудеи.

Иудейские первосвященники приговорили Христа к смерти. Синедрион не мог привести приговор в исполнение без разрешения наместника Рима – прокуратора Понтия Пилата, управлявшего в те времена Иудеей.

Иисуса предали Понтию Пилату. Он не признал Иисуса виновным и предложил толпе отпустить Иисуса по случаю праздника иудейской Пасхи (Песаха). Но толпа, подстрекаемая иудейскими священнослужителями, потребовала освободить не Христа, а преступника Варавву.

Пилат послушал требования толпы и приговорил Христа к позорной казни через распятие на кресте вместе с двумя преступниками

Вторая остановка - церковь Бичевания. Здесь Иисуса одели в багряную плащаницу, возложили терновый венец и здесь он принял крест. Иисуса бичевали, а затем в красной власянице и терновом венце заставили нести крест на гору Голгофу – Лобное место, где Он был распят. В Евангелиях говорится, что воины насмехались над Иисусом, говоря, что если он - Царь Иудейский, то пусть спасет себя.

Третья остановка Крестного пути - место первого падения Иисуса.

Четвертая остановка - встреча Сына с Богородицей. Это событие, как и предыдущее, не описано в Евангелиях, но увековечено традицией. Традиция гласит, что Богородица стояла у дороги. Дева Мария, обогнав процессию, наблюдала за страданиями Сына.

Пятая остановка – место, где Симон Киринеянин берет Крест Иисуса Христа. В этом месте солдаты римской охраны, раздраженные медленным продвижением своего пленника, заставили Симона Киринеянина нести крест вместо Иисуса.

Шестая остановка - Вероника вытирает пот с лица Иисуса своим платком, смоченным в холодной воде. На платке отобразился лик Христа.

Седьмая остановка - второе падение Иисуса. Традиция определяет, что выходя из города, Иисус споткнулся о порог Судных врат. Через эти ворота выводили из города осужденных на казнь. Судными они назывались потому, что перед ними приговоренному в последний раз зачитывался приговор, после чего он уже не подлежал обжалованию. Плиты Порога Судных Врат в результате раскопок были обнаружены в Александровском подворье.

Восьмая остановка - обращение Иисуса Христа к дщерям Иерусалимским.

За Иисусом шло множество народа и он обратился к женщинам, оплакивающим его : "Не по мне плачьте, дщери Иерусалимские, а по себе и своим детям", тем самым предсказывая скорое разрушение Иерусалима.

Девятая остановка - место третьего падения Христа, откуда Спаситель увидел Голгофу.

Следующие пять остановок находятся в Храме Гроба Господня. На входе в Храм - десятая остановка - снятие одежд - Предел Деления Риз, где с Иисуса сняли одежду перед распятием. Надсмотрщики стали делить Его одежды, а народ стоял и смотрел. «Отче! прости им, ибо не знают, что делают», - говорил Христос о своих мучителях.

Одиннадцатая остановка - Иисуса Христа прибивают к кресту на глазах Богородицы.

Двенадцатая остановка - Иисус умирает на Кресте. Скрылось солнце, наступила тьма и сотряслась земля: Иисус принял мученическую смерть и принес себя в жертву, чтобы искупить грехи человечества.

Тринадцатая остановка - снятие с креста. Тело Христа было уложено Иосифом и Никодимом на камень миропомазания для умащивания благовониями перед захоронением.

Четырнадцатая остановка - положение во гроб. Снять тело Иисуса с креста попросил у Пилата его тайный ученик Иосиф Аримафейский. Согласно Евангелиям, он взял тело, обвил его плащаницей и похоронил в своей гробнице, вырубленной в скале. Здесь Христос Воскрес.

Подготовила Мария Проскура, "УНИАН-Религии".

Фото Владислава Мусиенко, УНИАН.