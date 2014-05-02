Сегодня день памяти святителя Георгия, ІХ век

«Чудесная икона Спасителя, которой и бесы боятся, подвергается оскорблению и пренебрежению».

Эти слова преподобного Феодора Студита как нельзя лучше характеризуют сложную эпоху в истории Церкви при византийском императоре-иконоборце Льве Армянине.

Одним из смельчаков, выступившим в то время в защиту святых икон, был епископ Антиохии Писидийской Георгий. Прибыв в Константинополь, исповедник на одном из соборов разоблачил ересь иконоборцев.

Ни императорский гнев, ни жестокие гонения, ни ссылка не сломили высокий дух святителя.

Сегодня Церковь благоговейно чтит память этого защитника истин Православия.

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