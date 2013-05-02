Православная Церковь чтит память преподобного Симеона Босого, XVI век

Он всегда ходил босиком и в ветхой рясе, чтобы его не обвинили в корыстолюбии. С 15-ти лет преподобного Симеона духовно окормлял епископ Димитриады Пахомий, который постриг его в монашество и рукоположил во диаконы.

Со временем Симеон ушел в монастырь близ горы Олимп, а затем перешёл в Лавру святого Афанасия и принял там сан священника. Со временем праведник стал игуменом Филофеевской обители.

Но из-за козней дьявола был вынужден покинуть ее. Поселившись отшельником на горе Фламурия, он учредил новый монастырь. Когда жизнь братии наладилась, Симеон оставил обитель и стал проповедовать Евангелие в Эпире, Фессалии и Афинах.

Скончался преподобный в 1594 году в Константинополе. А уже через два года его мощи прославились чудотворениями.

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