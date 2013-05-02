2 мая день памяти мучеников Феоны, Христофора и Антонина

Феона, Христофор и Антонин были воинами-копьеносцами римского императора Диоклетиана. Однако, уверовав во Христа, они стали воинами Царя Небесного.

Пораженные страданиями, непреклонным мужеством и чудесами во время пыток великомученика Георгия Победоносца, бывшие копьеносцы Диоклетиана при всем народе исповедовали свою веру в Иисуса Христа – Спасителя и Истинного Бога.

Укрепленные Силой Божьей, воины Феона, Христофор и Антонин в 303 году достойно совершили подвиг мученичества.

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