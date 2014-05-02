Сегодня день памяти блаженной Матроны Московской

Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях:

я буду вас видеть и слышать, и буду помогать вам.

Блаженная Матрона Московская

Блаженная Матрона Московская. В родной семье она была чужой. За малейшую провинность терпела жестокие побои, от которых все больше и больше ослабевала.

В семь лет Матрона заболела оспой. Все ее тело покрылось болезненными нарывами. «Мать не лечила меня, — рассказывала блаженная старица, — и не молилась за меня Богу. Я ослепла».

Но Господь одарил Свою избранницу духовным зрением, которое помогало ей проникать в тайны видимого и невидимого мира.

И при жизни, и после смерти блаженной Матроны к ней обращались как к праведнице. На Московском Даниловском кладбище над ее могилой всегда горела лампада.

2 мая 1999 года, в годовщину кончины Матроны, блаженная была присоединена к лику святых.

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