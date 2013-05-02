Сегодня Великий четверг Страстной седмицы - установление таинства Евхаристии

2 мая - Великий четверг Страстной седмицы. В этот день богослужение посвящено вспоминанию Тайной Вечери, когда была совершена первая Евхаристия, и апостолы причастились Тела и Крови Христовых.

На вечерней Божественной службе в Чистый четверг упоминается молитва Иисуса Христа в Гефсиманском саду, предательство Христа Иудой, предательский поцелуй Иуды и взятие Его под стражу.

В этот день совершается Литургия святителя Василия Великого, которая объединяется с Вечерней в знак того, что Тайная Вечеря была совершена Господом именно вечером. Во время Литургии несколько раз повторяется: «Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими; не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедаю Тя: помяни мя, Господи, во Царствии Твоем».

Кроме того, одно из событий из жизни Христа, которое вспоминает Православная Церковь в Великий четверг - это омовение Иисусом ног своим ученикам. В память об этом проявлении глубокого смирения и любви Христа к ученикам вот уже не одно десятилетие существует обряд омовения архиереем ног двенадцати священникам.

По окончании Литургии Василия Великого протодьяконы выводят из алтаря священников парами по двое на середину храма. Там стоят приготовленные для них 12 стульев, а по центру на кафедре сидит архиерей.

Известно, что апостол Петр имел вспыльчивый характер и сразу не позволил Христу мыть себе ноги, сказав к своему Учителю: «Вовек не омоешь ног моих». Так же и один из старших священников, олицетворяя собой апостола Петра, говорит эти слова. А архиерей, как когда-то Христос, отвечает ему: «Если не омою ног твоих, части не будешь иметь со Мной». И омывает ноги старшему священнику.

Вечером четвертого дня Страстной седмицы служится последование Святых и спасительных Страстей Иисуса Христа. Читаются двенадцать Евангелий, где говорится о страданиях Христа перед распятием, начиная с последней беседы Его с учениками за Тайной вечерей и заканчивая погребением Его в саду Иосифа Аримафейского.

При чтении Евангелия все молящиеся, стоят с зажженными свечами, показывая этим, что слава и величие не оставили Господа даже в Его страданиях, а также горячую любовь к Спасителю.

Существует обычай нести после богослужения с собой зажженную свечу, с которой простояли всю службу, и на пороге своего дома вверху начертить дымом от огня крест.

