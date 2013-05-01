Церковь чтит память священномученика Виссариона пресвитера

Священномученик Виссарион (Виссарион Мефодиевич Селинин) окончил два класса Владимирской Духовной семинарии и с 1896 года служил псаломщиком во Владимирской епархии.

В 1899 году Виссарион Мефодиевич был назначен псаломщиком в храм в селе Песчанское Павлодарского уезда Омской губернии, в 1902 году – рукоположен во диако

на к этой церкви, в 1905-м – переведен в храм во имя святых мучеников Флора и

Лавра в городе Павлодаре, в 1906 году – рукоположен во священника ко храму в

селе Ильинка. В 1910 году отец Виссарион перешел в Туркестанскую епархию и служил в храме в селе Герасимовка Лепсинского уезда, с 1911-го – в селе Ивановском того же уезда.

В 1916 году отец Виссарион был назначен настоятелем храма Илии пророка в селе Урджар Лепсинского уезда Семиреченской области и благочинным церквей Урджарского округа.

Отец Виссарион был убит в 1918 году пришедшими к власти безбожниками-большевиками в день празднования ими 1 мая, о чем извещена была паства епископом Верненским и Семиреченским Пименом (Белоликовым).

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