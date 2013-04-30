Сегодня день памяти священномученика Симеона (IV век)
Епископа Персидского
Епископ города Селевкии-Ктезифона
Раньше я поклонялся твоему сану,
теперь же, когда меня привели для того,
чтобы отречься от Бога,
мне не подобает тебе поклоняться.
Священномученик Симеон
Священномученик Симеон, епископ города Селевкии-Ктезифона, пострадал во время преследования христиан от персидского царя Сапора Второго.
Святого привели на суд в железных оковах вместе с двумя пресвитерами-мучениками Авделаем и Ананием. Здесь им сначала угрожали, а затем стали истязать.
В то время епископу было 120 лет. Но, несмотря на преклонный возраст, он выдержал страдания и остался верным Христу, за что впоследствии был распят.
Казни христиан продолжались в течение всей пасхальной недели. Вместе со священномучеником Симеоном мученическую смерть приняли свыше тысячи верующих.