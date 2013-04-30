Сегодня день памяти священномученика Симеона (IV век)

Епископ города Селевкии-Ктезифона

Раньше я поклонялся твоему сану,

теперь же, когда меня привели для того,

чтобы отречься от Бога,

мне не подобает тебе поклоняться.

Священномученик Симеон

Священномученик Симеон, епископ города Селевкии-Ктезифона, пострадал во время преследования христиан от персидского царя Сапора Второго.

Святого привели на суд в железных оковах вместе с двумя пресвитерами-мучениками Авделаем и Ананием. Здесь им сначала угрожали, а затем стали истязать.

В то время епископу было 120 лет. Но, несмотря на преклонный возраст, он выдержал страдания и остался верным Христу, за что впоследствии был распят.

Казни христиан продолжались в течение всей пасхальной недели. Вместе со священномучеником Симеоном мученическую смерть приняли свыше тысячи верующих.

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